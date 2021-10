Green pass lavoro obbligatorio, Orlando: “Apocalisse non c’è stata” (Di sabato 16 ottobre 2021) Green pass Italia obbligatorio anche sul posto di lavoro, “alla fine l’Apocalisse, almeno nel giorno della partenza del Green pass, non c’è stata”. Così il ministro del lavoro, Andrea Orlando, in un post su Facebook. “Gli italiani che sono assai meglio di come li si descrive e di come alcuni leader sperano che siano, hanno rispettato in modo composto le regole, come hanno fatto sempre dall’inizio della pandemia, consapevoli che non ci sono dittature sanitarie ma uno sforzo comune da compiere per sconfiggere un nemico comune”. “Questo mi induce una riflessione. Leggendo i giornali, guardando la tv in questi giorni è stato proposto una sorta di bipolarismo. Da un lato la scienza e le istituzioni che invitavano a ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 16 ottobre 2021)Italiaanche sul posto di, “alla fine l’, almeno nel giorno della partenza del, non c’è”. Così il ministro del, Andrea, in un post su Facebook. “Gli italiani che sono assai meglio di come li si descrive e di come alcuni leader sperano che siano, hanno rispettato in modo composto le regole, come hanno fatto sempre dall’inizio della pandemia, consapevoli che non ci sono dittature sanitarie ma uno sforzo comune da compiere per sconfiggere un nemico comune”. “Questo mi induce una riflessione. Leggendo i giornali, guardando la tv in questi giorni è stato proposto una sorta di bipolarismo. Da un lato la scienza e le istituzioni che invitavano a ...

Advertising

borghi_claudio : Torno a ripetere la domanda anche ai pro green pass. Adesso abbiamo il green pass anche per andare in bagno e quind… - ladyonorato : A #Messina oltre a protestare contro il #greenpass si ricorda la morte per il vaccino dell’infermiere Antonio Mondo… - ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - TPR_srl : Green pass lavoro, Draghi vince sfida ma scoppia grana Reddito cittadinanza - Fabrizi80936813 : Chi è contrario al green pass non dovrebbe presentarsi al ballottaggio. Non perdete tempo con queste buffonate. Son… -