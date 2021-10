Green pass lavoro obbligatorio, farmacisti: “Raddoppio tamponi in un giorno” (Di sabato 16 ottobre 2021) Nelle farmacie dell’Italia del Green pass obbligatorio sul lavoro “i dati sono evidenti: siamo passati dai 300mila tamponi del 13 ottobre ai 600mila del 14 e il dato di ieri”, il G-Day, “lo sto recuperando in queste ore. Sicuramente ci saranno delle code, sicuramente ci sarà un po’ d’attesa, sicuramente ci sarà qualche disagio, ma altrettanto sicuramente il sistema sta tenendo in maniera molto importante”. Lo dichiara all’Adnkronos Salute Andrea Mandelli, presidente della Federazione Ordini dei farmacisti italiani (Fofi). “Ancora una volta – ci tiene a sottolineare – il lavoro che stiamo facendo dimostra come le farmacie siano il vero presidio di prossimità del Paese”. “Se dicessi che in questi giorni stiamo con le mani in mano dalla mattina alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 16 ottobre 2021) Nelle farmacie dell’Italia delsul“i dati sono evidenti: siamoati dai 300miladel 13 ottobre ai 600mila del 14 e il dato di ieri”, il G-Day, “lo sto recuperando in queste ore. Sicuramente ci saranno delle code, sicuramente ci sarà un po’ d’attesa, sicuramente ci sarà qualche disagio, ma altrettanto sicuramente il sistema sta tenendo in maniera molto importante”. Lo dichiara all’Adnkronos Salute Andrea Mandelli, presidente della Federazione Ordini deiitaliani (Fofi). “Ancora una volta – ci tiene a sottolineare – ilche stiamo facendo dimostra come le farmacie siano il vero presidio di prossimità del Paese”. “Se dicessi che in questi giorni stiamo con le mani in mano dalla mattina alla ...

