Green Pass, la Cgia smentisce il governo: "Flop dell'effetto annuncio sulle vaccinazioni" (Di sabato 16 ottobre 2021) «Flop dell'effetto annuncio». La Cgia di Mestre dati alla mano smentisce il governo. «A metà settembre, in sede di presentazione del decreto che obbligava l'uso del Green Pass per entrare nei luoghi di lavoro, i ministri Renato Brunetta, Andrea Orlando e Roberto Speranza l'avevano sottolineato più volte. Il successo della misura si basava sull'effetto annuncio, ovvero che una gran parte dei 4 milioni di lavoratori italiani che allora non erano ancora vaccinati lo facessero entro un mese, ovvero entro il 15 ottobre, data in cui era prevista l'entrata in vigore delle disposizioni previste dal decreto. Le cose, purtroppo, non sono andate così e solo una minoranza nel frattempo si è vaccinata. Gli altri, invece, hanno deciso di non ...

