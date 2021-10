GREEN PASS FOLLE! 2milioni di Lavoratori a Rischio per Farmacie in Tilt coi Tamponi. Militari Sfrattati da Caserme (Di sabato 16 ottobre 2021) Boom di Richieste di Mutua dopo l’obbligo del certificato verde Fonte originale: articolo di Gospa News Alla fine ha davvero ragione l’eurodeputata Francesca Donato che per opporsi all’approvazione del GREEN PASS obbligatorio, appoggiato anche dalla Lega, ha lasciato lo schieramento di Matteo Salvini che annaspa politicamente per ottenere “Tamponi gratuiti” mentre il ministro del suo … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di sabato 16 ottobre 2021) Boom di Richieste di Mutua dopo l’obbligo del certificato verde Fonte originale: articolo di Gospa News Alla fine ha davvero ragione l’eurodeputata Francesca Donato che per opporsi all’approvazione delobbligatorio, appoggiato anche dalla Lega, ha lasciato lo schieramento di Matteo Salvini che annaspa politicamente per ottenere “gratuiti” mentre il ministro del suo … proviene da Database Italia.

