Green pass e lavoro, lo strano picco di malati. E l'Ordine richiama i medici: non fate certificati al telefono (Di sabato 16 ottobre 2021) L'obbligo del Green pass nei posti di lavoro sembra aver causato qualche acciacco in più. Secondo i dati dell'Inps diffusi dal ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta,... Leggi su ilmattino (Di sabato 16 ottobre 2021) L'obbligo delnei posti disembra aver causato qualche acciacco in più. Secondo i dati dell'Inps diffusi dal ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta,...

borghi_claudio : Torno a ripetere la domanda anche ai pro green pass. Adesso abbiamo il green pass anche per andare in bagno e quind… - ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - ladyonorato : A #Messina oltre a protestare contro il #greenpass si ricorda la morte per il vaccino dell’infermiere Antonio Mondo… - Seiano3 : RT @borghi_claudio: Torno a ripetere la domanda anche ai pro green pass. Adesso abbiamo il green pass anche per andare in bagno e quindi no… - Frances35601317 : RT @AzzurraBarbuto: All’estero considerano l’Italia un Paese fascista, l’unico che ha imposto il green pass per l’esercizio del diritto al… -