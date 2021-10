Green pass, Cgia: lunedì 2 milioni di lavoratori rimarranno a casa, caos tamponi (Di sabato 16 ottobre 2021) E’ l’allarme lanciato dalla Cgia di Mestre. Due milioni di lavoratori rischiano di non potersi recare in fabbrica o in ufficio lunedì prossimo perché impossibilitati a farsi il tampone per ottenere il Green pass. Secondo l'Ufficio studi dell’’Associazione Artigiani e Piccole Imprese infatti le farmacie e le strutture pubbliche/private dedicate a questo servizio non sono in grado di compiere giornalmente un numero di test sufficienti per coprire la domanda quindi questi lavoratori, loro malgrado, saranno costretti a rimanere a casa senza retribuzione (SPECIALE Green pass - AGGIORNAMENTI COVID E Green pass). Leggi su tg24.sky (Di sabato 16 ottobre 2021) E’ l’allarme lanciato dalladi Mestre. Duedirischiano di non potersi recare in fabbrica o in ufficioprossimo perché impossibilitati a farsi il tampone per ottenere il. Secondo l'Ufficio studi dell’’Associazione Artigiani e Piccole Imprese infatti le farmacie e le strutture pubbliche/private dedicate a questo servizio non sono in grado di compiere giornalmente un numero di test sufficienti per coprire la domanda quindi questi, loro malgrado, saranno costretti a rimanere asenza retribuzione (SPECIALE- AGGIORNAMENTI COVID E).

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - ladyonorato : A #Messina oltre a protestare contro il #greenpass si ricorda la morte per il vaccino dell’infermiere Antonio Mondo… - borghi_claudio : Torno a ripetere la domanda anche ai pro green pass. Adesso abbiamo il green pass anche per andare in bagno e quind… - MaurizioTorchi2 : RT @autocostruttore: La denuncia del sindacato dell'Arma: «Carabinieri alloggiati nelle caserme fatti uscire dalle camerette se non in poss… - lasiciliait : Green pass, Cgia: «Da lunedì 2 milioni di lavoratori resteranno a casa» -