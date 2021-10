Green pass, Barillari: “Ora a consolato svedese per asilo politico” (Di sabato 16 ottobre 2021) L’occupazione del consiglio regionale del Lazio è terminata, il consigliere Davide Barillari si sposta davanti al consolato svedese per “chiedere asilo politico”. “Ci hanno obbligato ad uscire perché, guarda caso, hanno scovato proprio ieri pomeriggio (….) un dipendente regionale VACCINATO CON Greenpass POSITIVO al covid, e dovevano procedere ad una sanificazione straordinaria urgente…. TV e giornalini che sono corsi ieri a urlare ‘occupazione dei novax della regione Lazio’ non hanno detto una sola parola sul positivo vaccinato. Zingaretti dovrebbe solo vergognarsi. Ora siamo al consolato svedese a chiedere asilo politico”, scrive Barillari su Facebook. L’ex membro del M5S ieri, con ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 16 ottobre 2021) L’occupazione del consiglio regionale del Lazio è terminata, il consigliere Davidesi sposta davanti alper “chiedere”. “Ci hanno obbligato ad uscire perché, guarda caso, hanno scovato proprio ieri pomeriggio (….) un dipendente regionale VACCINATO CONPOSITIVO al covid, e dovevano procedere ad una sanificazione straordinaria urgente…. TV e giornalini che sono corsi ieri a urlare ‘occupazione dei novax della regione Lazio’ non hanno detto una sola parola sul positivo vaccinato. Zingaretti dovrebbe solo vergognarsi. Ora siamo ala chiedere”, scrivesu Facebook. L’ex membro del M5S ieri, con ...

Advertising

borghi_claudio : Torno a ripetere la domanda anche ai pro green pass. Adesso abbiamo il green pass anche per andare in bagno e quind… - ladyonorato : A #Messina oltre a protestare contro il #greenpass si ricorda la morte per il vaccino dell’infermiere Antonio Mondo… - ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - TortoricAurelio : RT @PAOLAGOSTINI: CON QUESTO GREEN PASS SIAMO DENTRO UN FILM DELL'ORRORE - Paolo Becchi - aleappo53 : @AlvisiConci Green pass obbligatorio, l’Italia non si blocca: proteste da Genova a Trieste ma pochi disagi -