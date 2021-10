Green pass: Bagnasco (Fi), 'da palco Bologna attacco a Segre, no a campagna odio' (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - “Da Bologna, sul palco improvvisato di piazza Maggiore, sono andati ieri in scena dei vili attacchi nei confronti della senatrice Liliana Segre, da parte di Gian Marco Capitani del movimento No Green pass. Capitani cavalca la confusione e la frustrazione di donne e uomini che, tra le mille polemiche sorte in questi mesi, sono scettici nei confronti di vaccino e carta verde. In questo triste attacco non vedo però alcun nesso con il vaccino o il Green pass. Vedo solo odio e antisemitismo contro una donna simbolo, che è tra le poche superstiti oramai rimaste in Italia della Shoah". Lo afferma Roberto Bagnasco, deputato di Forza Italia, dopo gli attacchi subiti da Liliana ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - “Da, sulimprovvisato di piazza Maggiore, sono andati ieri in scena dei vili attacchi nei confronti della senatrice Liliana, da parte di Gian Marco Capitani del movimento No. Capitani cavalca la confusione e la frustrazione di donne e uomini che, tra le mille polemiche sorte in questi mesi, sono scettici nei confronti di vaccino e carta verde. In questo tristenon vedo però alcun nesso con il vaccino o il. Vedo soloe antisemitismo contro una donna simbolo, che è tra le poche superstiti oramai rimaste in Italia della Shoah". Lo afferma Roberto, deputato di Forza Italia, dopo gli attacchi subiti da Liliana ...

