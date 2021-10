Advertising

sportli26181512 : Gravina: 'Trionfi azzurri? Il più bel regalo al Paese': Le parole del presidente della Figc: 'Un nuovo rinascimento… -

Corriere dello Sport

Le vittorie azzurre sono il più bel regalo che il mondo dello sport poteva regalare al Paese in un momento di difficoltà " ha dichiarato Gabriele, in occasione dell'evento 'Omaggio allo ...... Diletta Leotta, gli Autogol , il presidente della FIGC Gabriele, Demetrio Albertini ... passando per il trofeo degli Europei del '68, iMondiali del 1982 e del 2006 per chiudere con la ...Il maestro pasticciere Sal De Riso e il vicesindaco di Tramonti, Vincenzo Savino, sono stati ospiti di Casa Azzurri martedì 5 ottobre, in occasione della partita di Nations League tra Italia e Spagna.Trento, 8 ottobre 2021 - Nonostante il fresco ko nella semifinale di Nations League, Roberto Mancini resta uno dei grandi protagonisti del magico 2021 dello sport italiano. Il ct è stato alla guida de ...