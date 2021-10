Gravina: «Ci siamo sentiti italiani veri a Euro 2020. Crescita straordinaria» (Di sabato 16 ottobre 2021) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è tornato a parlare di Euro 2020 vinto dalla Nazionale italiana: le sue dichiarazioni Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è tornato a parlare di Euro 2020 vinto dalla Nazionale italiana. Le sue dichiarazioni riportate da tuttomercatoweb.com. Euro 2020 – «Io credo che nella vita di tutti noi ci sono dei momenti dove si combinano una serie di frammenti, gioie, desideri. Ci siamo sentiti italiani veri, mettendo insieme questi frammenti abbiamo dato il volto a un bellissimo progetto che rimarrà nella coscienza non solo dei calciatori, ma di tutti gli italiani. E’ il più bel regalo che lo sport potesse dare al Paese per ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Gabriele, presidente della FIGC, è tornato a parlare divinto dalla Nazionale italiana: le sue dichiarazioni Gabriele, presidente della FIGC, è tornato a parlare divinto dalla Nazionale italiana. Le sue dichiarazioni riportate da tuttomercatoweb.com.– «Io credo che nella vita di tutti noi ci sono dei momenti dove si combinano una serie di frammenti, gioie, desideri. Ci, mettendo insieme questi frammenti abbiamo dato il volto a un bellissimo progetto che rimarrà nella coscienza non solo dei calciatori, ma di tutti gli. E’ il più bel regalo che lo sport potesse dare al Paese per ...

