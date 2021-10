Gratta e vinci falso, condannata una casalinga. Aveva tentato di incassare 500mila euro (Di sabato 16 ottobre 2021) condannata a quattro mesi di reclusione c on pena sospesa, perchè incensurata, e 120mila euro di una multa. E' la sentenza emanata ieri per Giuseppa Santoro, 60 anni, casalinga di origini calabresi, ... Leggi su leggo (Di sabato 16 ottobre 2021)a quattro mesi di reclusione c on pena sospesa, perchè incensurata, e 120miladi una multa. E' la sentenza emanata ieri per Giuseppa Santoro, 60 anni,di origini calabresi, ...

Advertising

Relata_di_Pampo : @Arypigliate I gratta e vinci...da noi in Area di Servizio. Mi era rimasto nella tastiera. - percy_sp33d : RT @StraniFatti: Se i gratta e vinci da 1 € costassero 99 centesimi, le persone avrebbero anche la monetina per poter grattare. - Sfigatto : RT @StraniFatti: Se i gratta e vinci da 1 € costassero 99 centesimi, le persone avrebbero anche la monetina per poter grattare. - nicolaebasta : RT @StraniFatti: Se i gratta e vinci da 1 € costassero 99 centesimi, le persone avrebbero anche la monetina per poter grattare. - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Gratta e vinci alla ribalta da Roma a L'Aquila tra botte e tentativi di truffa #grattaevinci -