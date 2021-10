Grande Fratello Vip | le news dell’ultim’ora | cos’è successo e video

(Di sabato 16 ottobre 2021) Ledalla Casa delVip 6 si riferiscono alla puntata di venerdì 15 ottobre. In questo articolo trovate dunque le ultime notizie sulla decima diretta andata in onda in prima serata su Canale 5. Chi è stato il quarto concorrente eliminato? Chi è finito in nomination? A seguire ie il riassunto della puntata di ieri sera. LedelVip La decima puntata delVip 6 si apre con il bicchiere-gate, che ha visto Raffaella Fico scontrarsi con Soleil. In puntata l’ex di Mario Balotelli è rimasta sulla sua posizione, non trovando però l’appoggio dello studio, sia da parte delle opinioniste che del pubblico. Sonia ...

io ho notato che il tuo desiderio di essere invitata e fare interviste era moltoe non c'è niente di male. Tu sei una donna bellissima, io me la prendo quando si gioca con una tematica come la ...SPETTACOLI Amedeo Goria nudo, polemiche alvip Gf Vip, Miriana e Nicola è amore? Andrea Casalino: 'Ci crede solo lui. A lei piaccio io, non è successo nulla perché l'ho frenata' Gf ...