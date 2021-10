Grande Fratello Vip: Guenda Goria Si Sposa, Vera Torna da Amedeo! (Di sabato 16 ottobre 2021) Grande Fratello Vip 6, decima puntata: tantissimi gli argomenti del nuovo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini. C’è da dire che uno dei protagonisti indiscussi della serata è stato sicuramente Amedeo Goria che ha ricevuto tante sorprese perché era al televoto. Sorprese che forse lui nemmeno si aspettava e che hanno riguardato sua figlia Guenda e il fidanzato Mirko e la sua compagnia Vera Miales. Ecco quello che è successo e l’esito del televoto! Grande Fratello Vip 6, 10^ puntata: Guenda si Sposa, Mirko chiede il permesso a papà Amedeo! Dopo aver incontrato Vera Miales durante la scorsa puntata, Amedeo Goria ha avuto modo di parlare nuovamente della sua ... Leggi su uominiedonnenews (Di sabato 16 ottobre 2021)Vip 6, decima puntata: tantissimi gli argomenti del nuovo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini. C’è da dire che uno dei protagonisti indiscussi della serata è stato sicuramente Amedeoche ha ricevuto tante sorprese perché era al televoto. Sorprese che forse lui nemmeno si aspettava e che hanno riguardato sua figliae il fidanzato Mirko e la sua compagniaMiales. Ecco quello che è successo e l’esito del televoto!Vip 6, 10^ puntata:si, Mirko chiede il permesso a papàDopo aver incontratoMiales durante la scorsa puntata, Amedeoha avuto modo di parlare nuovamente della sua ...

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, Pago ammette: ''Miriana Trevisan abituata ad avere nostro figlio lontano'' Dopo aver fatto una bellissima sorpresa a Miriana Trevisan nella casa del Grande Fratello Vip , l'ex marito Pago ha parlato della nuova routine che si è stabilita con il figlio Nicola , in assenza della showgirl, e di cosa si aspetta dal percorso di Miriana. Grande Fratello ...

Grande Fratello Vip, Giucas Casella svela: "Così sono nati i miei poteri" Casella ha deciso di condividere con gli altri concorrenti del reality show il racconto di quando prese coscienza delle sue abilità da mentalista. Grande Fratello Vip, Giucas Casella: "Con la forza del pensiero ho guidato mia madre in mio soccorso" Nel Grande fratello Vip si parla di poteri . E non di quelli di qualche supereroe, bensì di quelli ...

"Grande Fratello Vip", Amedeo è l'eliminato della puntata TGCOM Soleil e Manila: il chiarimento Subito dopo la puntata Manila e Soleil ne approfittano per chiarirsi. Le due VIP, in veranda, cercano di chiarire alcuni atteggiamenti che, sia da un lato che dall’altro, pare abbiano dato fastidio. I ...

Grande Fratello Vip, Pago ammette: ''Miriana Trevisan abituata ad avere nostro figlio lontano'' Pago parla dell’avventura dell’ex moglie Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip, e della reazione di figlio Nicola alla lontananza della madre.

