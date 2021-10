Grande Fratello VIP 6 | Nicola Pisu | “Provo sentimento per Miriana” E’ nata una nuova coppia?

(Di sabato 16 ottobre 2021) Nella casa delVip, per coppie che si lasciano (vedi la crisi tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè) ce ne sono altre in via di rifinitura. E’ il caso diTrevisan eche sembra abbiano trovato un certo feeling da qualche settimana a questa parte. Lui sembra essere realmente rapito dalla bellezza die non lo nasconde, anzi, lo dichiara apertamente a lei: “Io all’inizio non parlavo con nessuno, poi mi sono trovato con te. Io non bado all’estetica, mi piace la persona. Tu sei una persona molto profonda e sto benissimo con te. Sono contento, felice e sereno con te“. La showgirl, decisamente più coi piedi ben piantati a terra, circuiscee prova a capire meglio le sue reali intenzioni: “Se fosse così ti sarei piaciuta fin ...

Advertising

GrandeFratello : Benvenuti al #GFVIP! Cosa dobbiamo aspettarci dalla puntata di questa sera? Ospiti, sorprese, scontri, strategie e.… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 @alfosignorini conduce un nuovo appuntamento con #GFVIP - GrandeFratello : Inutile girarci intorno: c’è sempre un comodino! ?? Grande Fratello ha deciso di darvi un’opportunità unica: nelle… - infoitcultura : Stasera in tv: Grande Fratello Vip e Tale e quale show - federic37038711 : @Federic32719920 Sophie durante il trono è stata fantastica, tutti l’adoravano Maria, Tina.. Qui al grande fratello… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

io ho notato che il tuo desiderio di essere invitata e fare interviste era moltoe non c'è niente di male. Tu sei una donna bellissima, io me la prendo quando si gioca con una tematica come la ...SPETTACOLI Amedeo Goria nudo, polemiche alvip Gf Vip, Miriana e Nicola è amore? Andrea Casalino: 'Ci crede solo lui. A lei piaccio io, non è successo nulla perché l'ho frenata' Gf ...Come ogni venerdì, questa sera, ci sarà l’eliminazione definitiva di uno dei tre vip andati al tele voto Stasera sulla Rai. Rai 1 21:25 – Tale e quale Show (Show). Leggi anche: Stasera in tv. Anche in ...Nel corso della decima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip si è assistito ad un confronto tra Guendalina Goria e Vera Miales.