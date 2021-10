Grande Fratello Vip 6 | l’opinione di Chia sulla decima puntata

Leggi su isaechia

(Di sabato 16 ottobre 2021) Io gli autori del Gf Vip 6 me li immagino un po’ come i tre sceneggiatori di Boris, non so se ce li avete presenti. Spaparanzati al soleloro barca, sorseggiando un mojito, ad inventarsi qualche solenne minc*iata con cui farcire la nuova. Senza sbattersi troppo, s’intende. Che se una delle loro sagaci trovate ha fatto il picco di share una volta perché mai non dovrebbe funzionare anche nelle 745 puntate successive? E più il teatrino è cringe più si divertono a riproporcelo fino alla nausea, infisndosene clamorosamente che noi fossimo saturi già al primo giro di giostra. Perché altrimenti proprio non si spiega come mai Alfonso Signorini stoppi lo scontro in diretta tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro per parlare di Amedeo Goria. Né come facciano a pensare che sia più interessante disquisire sul cappotto termico della ...