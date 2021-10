Grande Fratello VIP 6 | Amedeo Goria | sua figlia Guenda si sposa | la proposta di matrimonio del fidanzato

Leggi su cityroma

(Di sabato 16 ottobre 2021) Nel decimo appuntamento delVIP,ha vissuto una lunga mezz’ora che per il giornalista sarà durata un’eternità. Due le sorprese che hanno condizionato e non poco la sua serata, la prima è fuori dalla porta rossa. Nella passerella c’è una persona ad attenderla, a distanza di qualche settimana suatorna per trovare suo padre: Babbo del mio cuore, tu sei in nomination e questa sera potresti uscire. Voglio dirti davanti a tutti che sono orgogliosa di te. Perché hai dimostrato di essere un uomo buono, che ha sempre una parola buona per tutti, che non se la prende mai. Quando ero piccola e tu non c’eri pensavo fosse colpa mia, poi col tempo ho capito che tu e mamma vi eravate separati. Questa sera voglio dirti che sei il papà migliore del ...