Gran Bretagna: muore accoltellato il deputato Tory David Amess (Di sabato 16 ottobre 2021) David Amess, il deputato della maggioranza Tory che sostiene il governo britannico di Boris Johnson è morto, dopo essere stato aggredito da uno sconosciuto e accoltellato ripetutamente durante una riunione nell’Essex, nell’Inghilterra del sud. David Amess, il deputato Tory ucciso in una chiesa Il deputato, come riporta Ansa, è stato attaccato all’interno di una chiesa metodista, durante una riunione con suoi elettori nel proprio collegio. Si indaga adesso sul movente. Il presunto aggressore, un giovane di 25 anni, è stato fermato dalla Polizia Locale, a quanto riporta il comandante Ben-Julian Harrington. Ma non si è detto nulla in merito alla sua identità. Ul quotidiano conservatore britannico Daily Telegraph, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 ottobre 2021), ildella maggioranzache sostiene il governo britannico di Boris Johnson è morto, dopo essere stato aggredito da uno sconosciuto eripetutamente durante una riunione nell’Essex, nell’Inghilterra del sud., ilucciso in una chiesa Il, come riporta Ansa, è stato attaccato all’interno di una chiesa metodista, durante una riunione con suoi elettori nel proprio collegio. Si indaga adesso sul movente. Il presunto aggressore, un giovane di 25 anni, è stato fermato dalla Polizia Locale, a quanto riporta il comandante Ben-Julian Harrington. Ma non si è detto nulla in merito alla sua identità. Ul quotidiano conservatore britannico Daily Telegraph, ...

