Golf | European Tour | Paratore quarto dopo tre giri a Valderrama | Canter in testa

(Di sabato 16 ottobre 2021) Buone notizie per l’Italia delda, sede dell’Andalucia Masters 2021. A 18 buche dal termine del torneo delloRenatoè salito alposto, con un totale di -2 e a cinque colpi dal leader Laurieche ha presto il largo con un gran giro in 67 colpi. L’inglese inizierà la giornata finale con tre colpi di margine sul connazionale Matthew Fitzpatrick, mentre in terza posizione a -3 c’è lo statunitense David Lipsky. A pari merito conaltri quattro giocatori, tra cui spiccano l’austriaco Bernd Wiesberger e l’australiano Min Woo Lee. Da segnalare però anche il nono posto di Edoardo Molinari, salito a -1 con un giro in 66 colpi che è stato il secondo miglior score di giornata. Se il piemontese ha già ...

#Golf #EuropeanTour Renato #Paratore quarto a Valderrama dopo tre giri, bene anche Edoardo #Molinari

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (VENERDÌ 15 OTTOBRE ) VENERDÌ 15 OTTOBRE: 08.00Tour) - Andalucia Masters, secondo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 15.00; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go,Tv) 08.40 RALLY (Mondiale) - Rally ...Nell' Andalucia Masters , torneo dell'Tour diche si sta svolgendo a Sotogrande (Spagna), avvio choc per Jon Rahm , numero 1 mondiale e grande favorito della vigilia, il quale attualmente occupa la 107esima posizione dopo il ...Dalla USGA una regola locale per limitare il golf tutto muscoli di DeChambeau. Phil Mickelson non la prende bene e attacca tutti. Peccato ...Si è concluso da poco il secondo giro dell'Andalucia Masters 2021, uno dei tornei decisivi per l'ingresso nel DP World Tour Championship di Dubai dell'European Tour nonché evento di mezzo dello swing ...