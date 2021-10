Gli italiani hanno troppa paura del futuro, l’indagine di Confcommercio sulla scarsa ripresa dei consumi (Di sabato 16 ottobre 2021) Il timore dell’aumento dei prezzi e dell’incremento delle tasse disincentiva i consumatori a spendere La ripresa economica viene incentivata in ogni modo. Le istituzioni italiane si muovono nella direzione di incoraggiare i consumi, attraverso bonus, cashback, ed altre misure di sostegno alle spese. Ma un’indagine di Confcommercio, pubblicata da U.Di.Con, mostra come nel primo post L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 16 ottobre 2021) Il timore dell’aumento dei prezzi e dell’incremento delle tasse disincentiva i consumatori a spendere Laeconomica viene incentivata in ogni modo. Le istituzioni italiane si muovono nella direzione di incoraggiare i, attraverso bonus, cashback, ed altre misure di sostegno alle spese. Ma un’indagine di, pubblicata da U.Di.Con, mostra come nel primo post L'articolo proviene da Consumatore.com.

