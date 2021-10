Gli effetti dei cambiamenti climatici sul made in Italy: produzione di miele giù del 95%, -80% per l’olio al centro-nord, -27% per la frutta. In calo anche il vino (Di sabato 16 ottobre 2021) I cambiamenti climatici pesano come un macigno sui campi, riducendo la quantità di prodotti agricoli a disposizione sulle tavole degli italiani e facendo schizzare i prezzi alle stelle. In occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione, il Wwf racconta in un report come nel 2021 ci sia stato un aumento del 65%, rispetto agli anni precedenti, di nubifragi, alluvioni, trombe d’aria, grandinate e ondate di calore e come tutto questo abbia penalizzato diverse colture. Il miele ha perso il 95% della produzione rispetto al 2020, l’olio l’80% in alcune regioni del centro-nord, mentre una pera su quattro è andata perduta a causa di eventi climatici estremi che, complessivamente, sono costati al comparto agricolo circa 14 miliardi di euro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Ipesano come un macigno sui campi, riducendo la quantità di prodotti agricoli a disposizione sulle tavole degli italiani e facendo schizzare i prezzi alle stelle. In occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione, il Wwf racconta in un report come nel 2021 ci sia stato un aumento del 65%, rispetto agli anni precedenti, di nubifragi, alluvioni, trombe d’aria, grandinate e ondate dire e come tutto questo abbia penalizzato diverse colture. Ilha perso il 95% dellarispetto al 2020,l’80% in alcune regioni del, mentre una pera su quattro è andata perduta a causa di eventiestremi che, complessivamente, sono costati al comparto agricolo circa 14 miliardi di euro ...

