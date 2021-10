Giovanni Paolo II, 43esimo anniversario dell’elezione. La prima frase: «Se mi sbaglio, mi corrigerete» (video) (Di sabato 16 ottobre 2021) Quarantatré anni fa veniva Karol Wojtyla veniva eletto Papa. Il 16 ottobre del 1978 alle 18,18 arrivò la fumata bianca. E poco meno di mezz’ora dopo – alle 18,45 – il cardinale protodiacono Pericle Felici annunciò che il cardinale Karol Wojtyla, arcivescovo di Cracovia, era stato eletto 264° Papa. Wojtyla decise di chiamarsi Giovanni Paolo II. Un nome per tenere viva la memoria di Albino Luciani, scomparso dopo soli 33 giorni di Pontificato. Iniziava così uno dei più lunghi e straordinari pontificati della storia della Chiesa. Un pontificato iniziato con quella frase che lo fece entrare immediatamente nel cuore della gente: «Se mi sbaglio, mi corrigerete». Il discorso di Giovanni Paolo II Queste furono le sue prime parole. «Non so se posso bene spiegarmi nella vostra… ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 ottobre 2021) Quarantatré anni fa veniva Karol Wojtyla veniva eletto Papa. Il 16 ottobre del 1978 alle 18,18 arrivò la fumata bianca. E poco meno di mezz’ora dopo – alle 18,45 – il cardinale protodiacono Pericle Felici annunciò che il cardinale Karol Wojtyla, arcivescovo di Cracovia, era stato eletto 264° Papa. Wojtyla decise di chiamarsiII. Un nome per tenere viva la memoria di Albino Luciani, scomparso dopo soli 33 giorni di Pontificato. Iniziava così uno dei più lunghi e straordinari pontificati della storia della Chiesa. Un pontificato iniziato con quellache lo fece entrare immediatamente nel cuore della gente: «Se mi, mi». Il discorso diII Queste furono le sue prime parole. «Non so se posso bene spiegarmi nella vostra… ...

Advertising

zaiapresidente : ?? Quarantatré anni fa, il 16 ottobre 1978, veniva eletto papa Giovanni Paolo II, che nel suo lungo pontificato, dur… - vaticannews_it : #13ottobre #PapaFrancesco ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto sulla guari… - vaticannews_it : #13ottobre La scrittrice Stefania Falasca, che per 15 anni ha studiato, tutti i documenti su #GiovanniPaoloI, parla… - Gemma04510476 : RT @SecolodItalia1: Giovanni Paolo II, 43esimo anniversario dell’elezione. La prima frase: «Se mi sbaglio, mi corrigerete» (video) https://… - Paola7460 : RT @LombardiLomby67: 16 ottobre 1978 KAROL WOJTYLA diventa Papa GIOVANNI PAOLO II ?? Prega per noi???? ?? -