Giovani | volontariato e zona Qt8 a tappeto La politica fresca di Giacomo Marini

Non solo recordman Maran, non solo recordwoman Gaia Romano. La meglio gioventù ci prova, ci crede, si butta e vince. Anche nei quartieri che non sono privilegiato Centro storico. E' la bella storia di Giacomo Marini, ventitreenne universitario della Cattolica, studia management per l'Impresa, recordman in tutti i municipi nella Lista Sala. Con le sue 413 preferenze è il più giovane e il più votato. Nel "suo" Qt8. Il quartiere dove è cresciuto, dove fa volontariato, dove gioca a calcio nell'Aurora Milano, bella realtà sportiva. "Ho iniziato un anno fa e mi sono inserito bene nell'ambiente", racconta con l'entusiasmo di un'avventura. Non è solo il valore aggiunto della più bella età, in troppi manco ci pensano. La molla del "si può essere utili" scatta e tutto prende corpo. Si comincia dall'essere dei volontari, cittadini attivi, in ...

