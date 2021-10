Giovane coltivatore bergamasco di piante “spazzine” premiato con l’Oscar Green

(Di sabato 16 ottobre 2021) Carvico. Mario Bertocco, 35 anni, titolare dell’azienda La Mangrovia di Carvico, si è aggiudicatoLombardia, nella categoria “Sostenibilità e transizione ecologica”.è il premio promosso da Coldiretti per valorizzare l’innovazionein agricoltura. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Cremona, al Museo del violino. “Sono onorato di aver ricevuto– afferma Mario Bertocco -, un premio voluto dai giovani di Coldiretti che sta facendo conoscere un’agricoltura sempre più proiettata verso il futuro. È un riconoscimento significativo che mi sprona ancora di più a sperimentare e a concretizzare con nuovi progetti la mia passione per gli ambienti acquatici. Ho avviato da poco la mia attività ma il mio obiettivo è di ampliarla ...

