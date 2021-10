Giornata nazionale del cane, iniziativa al Liceo Artistico “Preti – Frangipane” di Reggio Calabria (Di sabato 16 ottobre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 16 ottobre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

iononrischio : ??Oggi i volontari #iononrischio affiancano la Giornata Nazionale per il Volontariato per la #SettimanadiPC! Segui l… - WeCinema : Celebriamo la giornata nazionale del cacao e del #cioccolato ricordando 4 film dolcissimi ????: Willy Wonka e la fab… - phildancefc : RT @ParcodiGiacomo: Breve e incompleto resoconto della prima giornata di sciopero generale contro il #greenpass. Domani si replica in tutte… - LuigiAssecasa : RT @Mov5Stelle: ?? #ALBERIPERILFUTURO2021 Il 20 e il 21 Novembre, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, ci sarà l'edizione 20… - Bianca89534114 : RT @Itsmylifemusic1: 'Trieste chiama e Padova risponde'. NO GREEN PASS ???????????? 2a Giornata di Sciopero Generale Nazionale NO GREEN PASS ????????… -