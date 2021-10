Ginnastica artistica, Mondiali 2021: obiettivi e speranze di medaglia dell’Italia. Gli uomini si giocano carte di lusso (Di sabato 16 ottobre 2021) L’Italia punta a essere protagonista ai Mondiali 2021 di Ginnastica artistica, in programma a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre. La nostra Nazionale si presenterà con dieci elementi in grado di poter dire la loro in questa rassegna iridata, che va in scena ad appena due mesi di distanza dalle Olimpiadi di Tokyo 2020. Quali sono gli obiettivi e le ambizioni degli azzurri? Si possono conquistare delle medaglie? Marco Lodadio punta al terzo alloro consecutivo agli anelli: dopo il bronzo nel 2018 e l’argento nel 2019, il romano ha tutte le carte in regola per confermarsi sul podio. Il Cavaliere del Castello dovrà vedersela non soltanto con avversari stranieri, ma anche col compagno di squadra Salvatore Maresca: l’Italia avrà infatti da giocarsi due frecce, il campano vuole ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021) L’Italia punta a essere protagonista aidi, in programma a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre. La nostra Nazionale si presenterà con dieci elementi in grado di poter dire la loro in questa rassegna iridata, che va in scena ad appena due mesi di distanza dalle Olimpiadi di Tokyo 2020. Quali sono glie le ambizioni degli azzurri? Si possono conquistare delle medaglie? Marco Lodadio punta al terzo alloro consecutivo agli anelli: dopo il bronzo nel 2018 e l’argento nel 2019, il romano ha tutte lein regola per confermarsi sul podio. Il Cavaliere del Castello dovrà vedersela non soltanto con avversari stranieri, ma anche col compagno di squadra Salvatore Maresca: l’Italia avrà infatti da giocarsi due frecce, il campano vuole ...

