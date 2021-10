Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in tv: su che canale vederli e come seguirli. La guida completa (Di sabato 16 ottobre 2021) I Mondiali 2021 di Ginnastica artistica si disputeranno a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre. Per la terza volta nella storia, la prima dal 1996, la rassegna iridata va in scena nella stessa stagione delle Olimpiadi. I Giochi di Tokyo sono stati rinviati di un anno a causa della pandemia, ma la competizione era già prevista in calendario ed è così rimasta programmata (venendo spostata da Copenaghen a questa località nipponica, città natale del Presidente Morinari Watanabe). L’evento è esclusivamente individualista, dunque non sono previste le gare a squadre. Ogni Nazione si può presentare con dieci atleti (quattro donne, sei uomini). Si incomincerà con le qualificazioni femminili: sette suddivisioni lunedì 18 ottobre, le ultime tre il giorno successive. Il turno preliminare maschile è invece programmato tra ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021) Idisi disputeranno a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre. Per la terza volta nella storia, la prima dal 1996, la rassegna iridata va in scena nella stessa stagione delle Olimpiadi. I Giochi di Tokyo sono stati rinviati di un anno a causa della pandemia, ma la competizione era già prevista in calendario ed è così rimasta programmata (venendo spostata da Copenaghen a questa località nipponica, città natale del Presidente Morinari Watanabe). L’evento è esclusivamente individualista, dunque non sono previste le gare a squadre. Ogni Nazione si può presentare con dieci atleti (quattro donne, sei uomini). Si incomincerà con le qualificazioni femminili: sette suddivisioni lunedì 18 ottobre, le ultime tre il giorno successive. Il turno preliminare maschile è invece programmato tra ...

