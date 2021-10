Gigi D’Alessio ringrazia l’Alitalia: “Mi hai fatto sempre sentire a casa” (Di sabato 16 ottobre 2021) ROMA – “Mi hai accompagnato in tutti i miei viaggi in giro per il mondo, migliaia e migliaia di km per raggiungere le città dove avrei tenuto i miei concerti, e mi hai fatto sempre sentire a casa. Grazie Alitalia”. Lo scrive su Facebook Gigi D’Alessio (foto) a proposito della fine della compagnia aerea di bandiera “Alitalia”, che ha ufficialmente chiuso i battenti. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 16 ottobre 2021) ROMA – “Mi hai accompagnato in tutti i miei viaggi in giro per il mondo, migliaia e migliaia di km per raggiungere le città dove avrei tenuto i miei concerti, e mi hai. Grazie Alitalia”. Lo scrive su Facebook(foto) a proposito della fine della compagnia aerea di bandiera “Alitalia”, che ha ufficialmente chiuso i battenti. L'articolo L'Opinionista.

