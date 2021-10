Genoa-Sassuolo, Dionisi: “Siamo in crescendo. Boga ha avuto la febbre: domani sarà out” (Di sabato 16 ottobre 2021) Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Sassuolo, sfida valevole per l’ottava giornata della Serie A 2021/2022. Il tecnico dei neroverdi era consapevole che ci sarebbe voluto tempo per vedere i frutti del suo lavoro: “Lo avevo messo in conto ma qualcosa è cambiato, ci sono state quattro cessioni importanti. Sono arrivati giocatori che saranno all’altezza ma ci vuole del tempo, anche se dall’esterno questo tempo non viene dato. Si cercano sempre paragoni fra il Sassuolo di De Zerbi e quello di quest’anno, lo immaginavo, ma è presto, abbiamo giocato poche partite. Dobbiamo migliorare i numeri negativi e confermare quelli positivi”. Dionisi guarda positivo: “Dobbiamo crescere, migliorare, non Siamo stati fortunati con certe decisioni arbitrali e non abbiamo ... Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) Alessioha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, sfida valevole per l’ottava giornata della Serie A 2021/2022. Il tecnico dei neroverdi era consapevole che ci sarebbe voluto tempo per vedere i frutti del suo lavoro: “Lo avevo messo in conto ma qualcosa è cambiato, ci sono state quattro cessioni importanti. Sono arrivati giocatori che saranno all’altezza ma ci vuole del tempo, anche se dall’esterno questo tempo non viene dato. Si cercano sempre paragoni fra ildi De Zerbi e quello di quest’anno, lo immaginavo, ma è presto, abbiamo giocato poche partite. Dobbiamo migliorare i numeri negativi e confermare quelli positivi”.guarda positivo: “Dobbiamo crescere, migliorare, nonstati fortunati con certe decisioni arbitrali e non abbiamo ...

