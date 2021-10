Gb, omicidio deputato Amess: attentato di matrice terroristica, perquisizioni in abitazioni a Londra (Di sabato 16 ottobre 2021) La polizia britannica non sta dando la caccia a possibili complici del 25enne - cittadino britannico di origini somale, secondo le indiscrezioni riportate dai media - arrestato subito dopo... Leggi su ilmattino (Di sabato 16 ottobre 2021) La polizia britannica non sta dando la caccia a possibili complici del 25enne - cittadino britannico di origini somale, secondo le indiscrezioni riportate dai media - arrestato subito dopo...

Advertising

FSergio84260141 : RT @marioadinolfi: Il silenzio con cui la politica italiana ha avvolto l’orrendo assassinio in chiesa del deputato inglese David Amess è es… - AndreaManciulli : Se la matrice Terrorismo fosse confermata l’omicidio del Deputato David Amess rappresenta una pericolosa escalation… - ___________Luca : Il coordinatore nazionale senior per la polizia antiterrorismo ha formalmente dichiarato l'omicidio del deputato co… - CaligaraAnna : RT @marioadinolfi: Il silenzio con cui la politica italiana ha avvolto l’orrendo assassinio in chiesa del deputato inglese David Amess è es… - PNardon : RT @marioadinolfi: Il silenzio con cui la politica italiana ha avvolto l’orrendo assassinio in chiesa del deputato inglese David Amess è es… -