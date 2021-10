Gattuso ancora senza panchina, rifiutato il Genoa senza far iniziare una vera trattativa (Di sabato 16 ottobre 2021) Dopo l’addio al Napoli e alla Fiorentina, Rino Gattuso non ha ancora trovato una panchina. Le decisioni prese da parte dell’ex giocatore del Milan, infatti, creano delle titubanze nei grandi club, i quali si fiondano su altri allenatori. Eppure, in queste settimane, Rino Gattuso di proposte ne ha avute, ma non dalle squadre che lui L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Dopo l’addio al Napoli e alla Fiorentina, Rinonon hatrovato una. Le decisioni prese da parte dell’ex giocatore del Milan, infatti, creano delle titubanze nei grandi club, i quali si fiondano su altri allenatori. Eppure, in queste settimane, Rinodi proposte ne ha avute, ma non dalle squadre che lui L'articolo

Enzolott : @napolista Nonostante i suoi disastri gattuso una coppa Italia l'ha vinta, ancellotti che ha vinto sulla panchina d… - MTheo97 : @JulzOa Oddio, Suso secondo me era proprio inadatto. È un giocatore lento e monopiede, che gioca in una sola matton… - ClaudioBartol : Mentre restano sullo sfondo le suggestioni #Campos e #Giuntoli, riprende quota l’ipotesi interna (#Taldo) per il ru… - Fiorentinanews : E qualcuno bussò alla porta di #Gattuso. Ma Ringhio ha rifiutato la proposta e resta ancora senza panchina… - mastiqaatsi : @EgliTare_TaD 'Gattuso ha atteso la Lazio' 'Lotito ha contattato Gattuso mentre Inzaghi era ancora l'allenatore del… -