Gasperini pre Empoli-Atalanta | “Toloi sta bene Mercato? I reparti da migliorare erano…”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini pre

Sassuolonews.net

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato a DAZN nelpartita della gara contro l'Atalanta diSULLO SCUDETTO: "Noi non ci tiriamo indietro, essendo arrivati secondi lo scorso anno l'idea è migliorare. Tra vincere e posizionarsi c'è ...Tramite Tuttomercatoweb , ecco le parole dell'allenatore dell'Atalanta Gian Pieroin vista della partita contro il Milan. Le dichiarazioni diAtalanta - Milan ' Condividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui ...Inizia oggi l’8a giornata di Serie A dopo la sosta per le nazionali. Si parte alle 15 con Spezia-Salernitana, seguono Lazio-Inter alle 18 e Milan-Verona alle 20.45; il turno terminerà lunedì col posti ...Visto l’infortunio di Djimsiti, l’Atalanta si trova in emergenza in difesa: i giovani Lovato e Scalvini saranno carte utili per Gasperini Berat Djimsiti si è infortunato al braccio nel corso di Ungher ...