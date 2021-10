Gasperini non pensa allo United: “Dobbiamo pensare al campionato e all’Empoli” (Di sabato 16 ottobre 2021) Le parole di Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa di vigilia del match tra Empoli e Atalanta in programma domenica alle 15:00 Dopo la lunga sosta che ha decimato la rosa di Gasperini, l’Atalanta si rigetta nel campionato. L’obiettivo di tornare subito alla vittoria dopo il brutto ko interno contro il Milan. D’avanti avrà di fronte l’Empoli, squadra che ha già battuto la Juventus e che può mettere in difficoltà chiunque: “Adesso sono rientrati anche Musso e Zapata, durante la settimana sono rientrati un po’ tutti. Gli infortunati sono quelli che sapete. Ripartiamo da questo nuovo tour de force, ripartiamo da Empoli, è un campo difficile e ostico, ci siamo appena radunati, non abbiamo avuto tanto tempo per preparare la gara. Speriamo di ripartire bene, pur sapendo la difficoltà della gara“. Visti i tanti infortuni ... Leggi su zon (Di sabato 16 ottobre 2021) Le parole di Gian Pieronella conferenza stampa di vigilia del match tra Empoli e Atalanta in programma domenica alle 15:00 Dopo la lunga sosta che ha decimato la rosa di, l’Atalanta si rigetta nel. L’obiettivo di tornare subito alla vittoria dopo il brutto ko interno contro il Milan. D’avanti avrà di fronte l’Empoli, squadra che ha già battuto la Juventus e che può mettere in difficoltà chiunque: “Adesso sono rientrati anche Musso e Zapata, durante la settimana sono rientrati un po’ tutti. Gli infortunati sono quelli che sapete. Ripartiamo da questo nuovo tour de force, ripartiamo da Empoli, è un campo difficile e ostico, ci siamo appena radunati, non abbiamo avuto tanto tempo per preparare la gara. Speriamo di ripartire bene, pur sapendo la difficoltà della gara“. Visti i tanti infortuni ...

Advertising

sportface2016 : #Atalanta, #Gasperini: “#Empoli campo ostico, non abbiamo avuto tanto tempo per preparare la gara” - tuttoatalanta : Gasperini su Ilicic: 'Con l'Atalanta prestazioni non molto buone, speriamo diventi indispensabile'… - planetwin365ita : Inizio non brillante per l'#Atalanta di #Gasperini, con un ottavo posto che non segue il passo delle ultime esaltan… - paolovalle59 : @pianetagenoa Ma meglio così non è certo un fenomeno ….. solo Gasperini ! Prima però qualche giocatore di spessore… - TMW_radio : ??? Maracana @SalandinS ??? '#Kulusevski? Gasperini non lo ha scaricato perché era scarso. Non si gioca solo la dome… -