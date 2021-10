Gaia Maria Miracapillo, chi è la nuova fidanzata di Andrea Iannone dopo Giulia De Lellis e Belen Rodriguez (Di sabato 16 ottobre 2021) dopo la storia con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, Andrea Iannone ha ritrovato la serenità con un’altra ragazza: la nuova fidanzata è Gaia Maria Miracapillo. Lunghi capelli biondi, fashion stylist e molto riservata sulla sua vita privata, è riuscita a conquistare il cuore del pilota, da anni al centro dei gossip per le sue relazioni, sulle quali ha precisato al settimanale Chi: “Parlerei di relazione solo con Belen, con Giulia sono stati cinque, sei mesi”. Ora è pronto a iniziare l’avventura di Ballando con le Stelle 2021, dove sarà un concorrente ufficiale. I due sono stati paparazzati insieme la scorsa estate, mentre trascorrevano una romantica ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 ottobre 2021)la storia conDeha ritrovato la serenità con un’altra ragazza: la. Lunghi capelli biondi, fashion stylist e molto riservata sulla sua vita privata, è riuscita a conquistare il cuore del pilota, da anni al centro dei gossip per le sue relazioni, sulle quali ha precisato al settimanale Chi: “Parlerei di relazione solo con, consono stati cinque, sei mesi”. Ora è pronto a iniziare l’avventura di Ballando con le Stelle 2021, dove sarà un concorrente ufficiale. I due sono stati paparazzati insieme la scorsa estate, mentre trascorrevano una romantica ...

Advertising

gaia_simonetti : RT @C_Gentilezza: ?? Al min 2.58 si parladi Costruiamo Gentilezza. Grazie a Gaia Simonetti, Anna Maria Palma , Eleonora François, Letizia Ge… - Tiziana767 : RT @DilettaVerdi1: @GiuliaSalemi93 solo per sapere. ma adesso, perché #gfviparty lo conduci con @zorzi_gaia che non si parla con la Ruta, n… - DilettaVerdi1 : @GiuliaSalemi93 solo per sapere. ma adesso, perché #gfviparty lo conduci con @zorzi_gaia che non si parla con la Ru… - C_Gentilezza : ?? Al min 2.58 si parladi Costruiamo Gentilezza. Grazie a Gaia Simonetti, Anna Maria Palma , Eleonora François, Leti… - l0s3yours3lf : RT @bbbluevelvet: la faccia di nicol quando maria ha annunciato gaia rappresenta un po’ tutti noi #Amici21 -