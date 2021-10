Gaetano Amatruda responsabile PR e marketing del Festival internazionale del cinema di Salerno

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gaetano Amatruda

Il Denaro

Il pomo della discordia la candidatura di Priscilla Salerno sostenuta daper il Nuovo Psi. Casciello ha ribadito nella riunione la propria posizione contraria: "Non è una questione ...In questi giorni infatti pressing sue Vittorio Acocella ma entrambi hanno ribadito il loro no alla candidatura; si cerca di convincere Costabile, figlio del noto farmacista ...