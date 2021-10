Furbetti del reddito di cittadinanza, stanata estetista abusiva: 12mila euro senza diritto (Di sabato 16 ottobre 2021) Ancora Furbetti del reddito di cittadinanza. A Ficarazzi nel Palermitano la Guardia di Finanza ha scoperto un centro estetico abusivo. La cui titolare percepiva anche il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti. L’attività era stata avviata in un’abitazione privata. I militari della Compagnia di Bagheria hanno accertato che la donna pubblicizzava sui social network il centro estetico. Che è risultato provvisto di lettini, lampade speciali, attrezzature per la manicure o per la ceretta. Prodotti di bellezza esposti per la vendita. E persino alcuni certificati attestanti la frequentazione di corsi da estetista affissi alle pareti. Tutto falso. reddito di cittadinanza, scoperta estetista senza ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 ottobre 2021) Ancoradeldi. A Ficarazzi nel Palermitano la Guardia di Finanza ha scoperto un centro estetico abusivo. La cui titolare percepiva anche ildiaverne i requisiti. L’attività era stata avviata in un’abitazione privata. I militari della Compagnia di Bagheria hanno accertato che la donna pubblicizzava sui social network il centro estetico. Che è risultato provvisto di lettini, lampade speciali, attrezzature per la manicure o per la ceretta. Prodotti di bellezza esposti per la vendita. E persino alcuni certificati attestanti la frequentazione di corsi daaffissi alle pareti. Tutto falso.di, scoperta...

