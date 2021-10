Fuori tutto, ma il capezzolo lo "copre" così: Chiara Ferragni, look estremo al compleanno di Fedez | Guarda (Di sabato 16 ottobre 2021) Chiara Ferragni ha festeggiato i 32 anni di Fedez con una mise decisamente sensuale. La bella influencer, infatti, come si vede dalle foto pubblicate sul suo profilo Instagram, indossava un top nero completamente trasparente, con solo due stelline a coprire i capezzoli, un paio di pantaloni aderentissimi, neri anche quelli, e degli stivali di vernice con tacco a spillo. Fedez, invece, per il suo compleanno ha scelto una torta a tema "querele". Nell'ultimo anno ne ha ricevute diverse ma il rapper ci ride su: "E poi te ne restano mille", si legge sulle decorazioni, con una citazione della sua hit estiva "Mille". La coppia ha cenato in compagnia di un gruppo di amici. "Tanti auguri a me. Mille di queste querele", scrive Fedez sui social postando le foto della sua torta ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021)ha festeggiato i 32 anni dicon una mise decisamente sensuale. La bella influencer, infatti, come si vede dalle foto pubblicate sul suo profilo Instagram, indossava un top nero completamente trasparente, con solo due stelline a coprire i capezzoli, un paio di pantaloni aderentissimi, neri anche quelli, e degli stivali di vernice con tacco a spillo., invece, per il suoha scelto una torta a tema "querele". Nell'ultimo anno ne ha ricevute diverse ma il rapper ci ride su: "E poi te ne restano mille", si legge sulle decorazioni, con una citazione della sua hit estiva "Mille". La coppia ha cenato in compagnia di un gruppo di amici. "Tanti auguri a me. Mille di queste querele", scrivesui social postando le foto della sua torta ...

