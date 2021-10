‘Fuori dal Finestrino’, lunedì alla Festa del Cinema di Roma (Di sabato 16 ottobre 2021) lunedì 18 ottobre alle ore 18:00, presso lo spazio della Roma Lazio Film Commission, durante la 16. Festa del Cinema di Roma, verrà presentato Fuori dal Finestrino, il nuovo cortometraggio diretto ed interpretato da Maurizio Matteo Merli insieme con Rocío Munoz Morales. Nel cast anche Giovanni Mancini e Maristella Mazza. Il film, prodotto da Father&Son e Cinema Teatrale Marino & C. è stato girato nel Comune di Bovino e racconta la storia di Alma (Rocío Munoz Morales) una giovane donna, bella ed apparentemente realizzata. Ma Alma è anche una moglie e una madre. Un giorno, a causa di un improvviso guasto all’automobile e ad una fermata inattesa, qualcosa le farà cambiare idea sulla sua vita, dandole un nuovo punto di vista. Ciò che è stato, quello che è diventata ma soprattutto ... Leggi su 361magazine (Di sabato 16 ottobre 2021)18 ottobre alle ore 18:00, presso lo spazio dellaLazio Film Commission, durante la 16.deldi, verrà presentato Fuori dal Finestrino, il nuovo cortometraggio diretto ed interpretato da Maurizio Matteo Merli insieme con Rocío Munoz Morales. Nel cast anche Giovanni Mancini e Maristella Mazza. Il film, prodotto da Father&Son eTeatrale Marino & C. è stato girato nel Comune di Bovino e racconta la storia di Alma (Rocío Munoz Morales) una giovane donna, bella ed apparentemente realizzata. Ma Alma è anche una moglie e una madre. Un giorno, a causa di un improvviso guasto all’automobile e ad una fermata inattesa, qualcosa le farà cambiare idea sulla sua vita, dandole un nuovo punto di vista. Ciò che è stato, quello che è diventata ma soprattutto ...

