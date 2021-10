FULGINI | IL TALENTO CHE HA FATTO TREMARE IL PSG

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 16 ottobre 2021) Il PSG ieri sera ha ottenuto un’importante vittoria in rimonta in casa con l’Angers, ottenendo la nona vittoria su 10 gare in Ligue 1. Partita non facile per Pochettino e i suoi uomini, messi in difficoltà da un ottimo avversario, l’Angers, che in classifica ha 16 punti, al quarto posto momentaneo e che ha già battuto diverse big del campionato. Poco c’è mancato che anche il piccolo Angers prendesse anche lo scalpo dei super miliardari del PSG. Ma la qualità dei parigini è venuta fuori nella ripresa. A farMbappé e compagni è stato un giovane francese, di origini ivoriane e anche italiane. Stiamo parlando di Angelo, che letto così, sembrerebbe un tipico nome italiano e infatti lo è (magari in Francia lo leggeranno con il classico accento finale Fulginì). Il numero 10 dell’Angers, classe 1996, ha segnato la sua prima rete stagionale, ...