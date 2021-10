Frittelle di banana | buone al forno | ottime fritte e con pochissima farina!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 16 ottobre 2021) Abbiamo un buco allo stomaco ma no riusciamo a capire se abbiamo voglia di dolce o salato? Abbiamo il frigo vuoto e gli amici hanno deciso di farci un’improvvisata? Oppure stiamo preparando il solito pranzo con i parenti e siamo stanchi di cucinare sempre le stesse cose? Ebbene esiste una ricetta che risolverà praticamente ogni situazione, non si può definire né dolce né salata, possiamo usarla come stuzzichino per un aperitivo, per una merenda o anche come fine pasto, in più daremo un tocco esotico ad ogni situazione, stiamo parlando delledi, facilissime da fare e con pochissimi ingredienti! Ingredienti 2-3 banane mature, 1 stecca di cannella intera, 1 cucchiaio di semi di anice mezza tazza di farina, formaggio marmellata, olio per friggere. Da questa lista ingredienti possiamo capire quanto siano versatili le ...