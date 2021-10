Francia ricorda Paty, ucciso per aver mostrato caricature Maometto (Di sabato 16 ottobre 2021) A un anno dal suo assassinio, nella Val-d’Oise dove viveva, negli Yvelines dove insegnava, e a Parigi dove la sua famiglia sarà accolta all’Eliseo, la Francia ricorda e rende omaggio alla memoria dell’insegnante Samuel Paty, assassinato e decapitato davanti alla sua scuola per aver mostrato caricature di Maometto ai suoi studenti durante un corso sulla libertà di espressione. Alle 10.30, all’ingresso del ministero dell’Istruzione, verrà inaugurata una targa in memoria dell’insegnante. Nel primo pomeriggio, a Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), gli insegnanti del collegio di Bois d’Aulne, dove insegnava Samuel Paty, terranno un discorso davanti a studenti e genitori, l’ex preside dell’istituto e il ministro dell’Istruzione nazionale. Già ieri, ... Leggi su italiasera (Di sabato 16 ottobre 2021) A un anno dal suo assassinio, nella Val-d’Oise dove viveva, negli Yvelines dove insegnava, e a Parigi dove la sua famiglia sarà accolta all’Eliseo, lae rende omaggio alla memoria dell’insegnante Samuel, assassinato e decapitato davanti alla sua scuola perdiai suoi studenti durante un corso sulla libertà di espressione. Alle 10.30, all’ingresso del ministero dell’Istruzione, verrà inaugurata una targa in memoria dell’insegnante. Nel primo pomeriggio, a Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), gli insegnanti del collegio di Bois d’Aulne, dove insegnava Samuel, terranno un discorso davanti a studenti e genitori, l’ex preside dell’istituto e il ministro dell’Istruzione nazionale. Già ieri, ...

