Francesco Oppini asfaltato da un’allieva de Il Collegio: “spero sarai più educato” (Di sabato 16 ottobre 2021) Grande batosta per l’ex gieffino Francesco Oppini, ripreso da un’adolescente e futura allieva del Collegio per un’affermazione che davvero non è piaciuta. Che stoccata! Francesco Oppini-AltranotiziaFrancesco Oppini, figlio d’arte di Franco Oppini e Alba Parietti nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha ricevuto un rimprovero da parte di una ragazzina, futura allieva del reality Il Collegio. Alcune sue asserzioni sono risultate un po’ maligne e la giovane non ha esitato un attimo a rispondere per le rime. Un’adolescente che sa il fatto suo e si fa rispettare, restituendo il torto con diplomazia e civiltà. Ma cosa avrà mai detto di così grave Francesco per meritarsi una risposta secca e ... Leggi su altranotizia (Di sabato 16 ottobre 2021) Grande batosta per l’ex gieffino, ripreso da un’adolescente e futura allieva delper un’affermazione che davvero non è piaciuta. Che stoccata!-Altranotizia, figlio d’arte di Francoe Alba Parietti nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha ricevuto un rimprovero da parte di una ragazzina, futura allieva del reality Il. Alcune sue asserzioni sono risultate un po’ maligne e la giovane non ha esitato un attimo a rispondere per le rime. Un’adolescente che sa il fatto suo e si fa rispettare, restituendo il torto con diplomazia e civiltà. Ma cosa avrà mai detto di così graveper meritarsi una risposta secca e ...

martaxxofficial : quanto odio sta cosa della strategia quando lo scorso anno hanno messo alla gogna francesco oppini #gfvip

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Oppini Chi è il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini Francesco Oppini è nato a Torino il 6 aprile 1982 e ha vissuto sin dai suoi primi anni di vita diviso teatro e varietà televisivi essendo il figlio di Alba Parietti e del suo ex marito Franco Oppini, ...

Alba Parietti, da Giuseppe Lanza a Cristiano de Andrè/ 'Condiviso gioie e dolori' Oltre alla storica storia d'amore con Franco Oppini, padre di suo figlio Francesco ed ex marito, Alba Parietti ha trascorso un periodo di tempo significativo con Stefano Bonaga. Alba Parietti è ...

Chi è il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini Movieplayer.it Chi è il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini Ecco chi è Francesco Oppini, un appassionato di sport nonché tifoso della Juventus e figlio di Alba Parietti, celeberrima show girl e opinionista televisiva italiana. Francesco Oppini è nato a Torino ...

Il Collegio 6: Maria Sofia Pia Federico offesa da Francesco Oppini Francesco Oppini è finito al centro delle polemiche per una battuta fuori luogo nei confronti di Maria Sofia Federico, nuova concorrente de Il Collegio 6.

