Francesca Neri spiega il motivo delle cicatrici sulle labbra | “Me le sono fatte aprire”

(Di sabato 16 ottobre 2021)ha confessato come mai ha. L’attrice non ha ormai più filtri ed è decisa a raccontarsi.ha attraversato questi ultimi anni combattendo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

La malattia di, raccontata nel suo libro Come carne viva , ha avuto inevitabili ripercussioni sul proprio percorso di vita e anche sul proprio corpo. Come spiegato in un'intervista al settimanale ...'Oggi mi curo da dentro', ha spiegato l'attrice, che da tempo combatte con una malattia, la cistite interstiziale cronica, che le ha cambiato la ...Francesca Neri ha confessato come mai ha delle cicatrici sulle labbra. L'attrice non ha ormai più filtri ed è decisa a raccontarsi.Francesca Neri ha raccontato un altro intimo frangente della sua malattia, spiegando perché ora abbia numerose cicatrici sulle labbra. L'intima confessione dell'attrice in un'intervista Noi e i nostri ...