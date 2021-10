Francesca Neri mostra le cicatrici sulle labbra: il racconto è drammatico (Di sabato 16 ottobre 2021) e lascia tutti i fan letteralmente a bocca aperta. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l’attrice Francesca Neri ha rotto il silenzio raccontando la sua lotta contro la cistite interstiziale cronica. Dopo i lettori, con il libro “Come carne viva”, la 57enne ha voluto L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) e lascia tutti i fan letteralmente a bocca aperta. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l’attriceha rotto il silenzio raccontando la sua lotta contro la cistite interstiziale cronica. Dopo i lettori, con il libro “Come carne viva”, la 57enne ha voluto L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

RadioItalia : 'Nei tuoi occhi' di Francesca Michielin è nella colonna sonora del film 'Marilyn ha gli occhi neri'!… - francescacheeks : Ci siamo! Domani alle 14 esce il videoclip (aka la mia storia d’amore con il pianoforte verticale color legno??). At… - zazoomblog : Francesca Neri e la malattia spuntano cicatrici sulle sue labbra. Lei rivela il perché: È per il silicone -… - msn_italia : Francesca Neri e la malattia, compaiono le cicatrici sulle sue labbra: ecco il motivo per cui le ha fatte - nabeelosaad : Francesca Neri e la malattia, compaiono le cicatrici sulle sue labbra: ecco il motivo per cui le ha fatte -