Francesca Cipriani visitata da un dentista al GF Vip | Signorini la rimprovera in diretta

(Di sabato 16 ottobre 2021) Ricordate il famoso dente cheha perso nel tiramisù (e che Nicola Pisu si è mangiato)? Ecco, ieri nel corso di Casa Chi è arrivato il retroscena: unè entrato al Grande Fratello Vip per l’ex Pupa.da unal GF Vip Come in tutti i reality è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Qualche giorno faha avuto un piccolo problema. La gieffina si è accorta di aver perso un dente, che inspiegabilmente è finito nel tiramisù di Nicola Pisu, che poi lo ha ingoiato. "Nico ma mi hai ...Si passa poi a, che ancora attende di poter abbracciare il suo fidanzato. La showgirl è innamoratissima del suo Alessandro e non vede l'ora di poterlo rivedere. Ma anche questa ...Francesca Cipriani visitata (per ben due volte) da un dentista al Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini la rimprovera in diretta.Incidente per una concorrente della casa del GF Vip 6. Entra all'interno della casa anche il dottore per risolvere l'inconveniente: l'episodio.