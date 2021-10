Francesca Cipriani, un dentista entra al GFVip per aiutarla: svelato come mai sta perdendo dei denti (Di sabato 16 ottobre 2021) Qualche giorno fa Francesca Cipriani ha avuto un piccolo problema. La gieffina si è accorta di aver perso un dente, che inspiegabilmente è finito nel tiramisù di Nicola Pisu, che poi l’ha ingoiato. “Nico ma hai mangiato il mio dente? Oddio no, ma era il mio davvero, ma sul serio l’hai ingoiato? Adesso dove l’hai sputato? Mi serve, devo farmelo riattaccare ragazzi”. Niente paura, la Cipry è già stata “riparata”. Gabriele Parpiglia a Casa Chi ha svelato che un dentista è entrato ben due volte al GF Vip per aiutare la pupa. Il dente della Cipriani nel tiramisù un momento che rimarrà nella storia. #GFVip pic.twitter.com/IfNRAdvmnc — trashtvstellare (@trashtvstellare) October 11, 2021 Il dente della Cipriani miglior dinamica di questo ... Leggi su biccy (Di sabato 16 ottobre 2021) Qualche giorno faha avuto un piccolo problema. La gieffina si è accorta di aver perso un dente, che inspiegabilmente è finito nel tiramisù di Nicola Pisu, che poi l’ha ingoiato. “Nico ma hai mangiato il mio dente? Oddio no, ma era il mio davvero, ma sul serio l’hai ingoiato? Adesso dove l’hai sputato? Mi serve, devo farmelo riattaccare ragazzi”. Niente paura, la Cipry è già stata “riparata”. Gabriele Parpiglia a Casa Chi hache unto ben due volte al GF Vip per aiutare la pupa. Il dente dellanel tiramisù un momento che rimarrà nella storia. #pic.twitter.com/IfNRAdvmnc — trashtvstellare (@trashtvstellare) October 11, 2021 Il dente dellamiglior dinamica di questo ...

StraNotizie : Francesca Cipriani, un dentista entra al GFVip per aiutarla: svelato come mai sta perdendo dei denti - BiasiErika : RT @king_del_trash: 'Soleil recita' cit. Francesca Cipriani 'Davide non è divertente' cit. Raffaella Fico Non so quale delle due mi abbia… - ricomporsi : francesca cipriani ha dimostrato indubbiamente che sia scema veramente #gfvip - lucidacomepochi : RT @indecisissimo: immagina essere francesca cipriani e dire che soleil reciti - gaia397 : RT @indecisissimo: immagina essere francesca cipriani e dire che soleil reciti -