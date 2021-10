Francesca Cipriani smaschera Soleil, Sophie e Gianmaria: “Ad agosto sapevo già tutto quello che avrebbero fatto qui” (Di sabato 16 ottobre 2021) Nuove liti al Grande Fratello Vip 6 La scorsa nottata al Grande Fratello Vip 6 Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi sono tornati ad avere una forte discussione. A quel punto l’ex Miss Italia Manila Nazzaro è sbottata accusando tutti e tre oi gieffini di organizzare finte liti per avere più spazio durante la L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 16 ottobre 2021) Nuove liti al Grande Fratello Vip 6 La scorsa nottata al Grande Fratello Vip 6Sorge,Codegoni eAntinolfi sono tornati ad avere una forte discussione. A quel punto l’ex Miss Italia Manila Nazzaro è sbottata accusando tutti e tre oi gieffini di organizzare finte liti per avere più spazio durante la L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

esauritatorino : RT @king_del_trash: 'Soleil recita' cit. Francesca Cipriani 'Davide non è divertente' cit. Raffaella Fico Non so quale delle due mi abbia… - BEY7H_ : Alexa play AMORE MIO TI AMOO SEI LA MIA VITAAAAA by francesca cipriani - Reberebby215 : RT @indecisissimo: immagina essere francesca cipriani e dire che soleil reciti - pier________ : RT @indecisissimo: immagina essere francesca cipriani e dire che soleil reciti - hrdcrimar : RT @indecisissimo: immagina essere francesca cipriani e dire che soleil reciti -