**Forza Nuova: Renzi, 'pericolo non è fascismo ma nazionalpopulismo'** (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Il rischio non è il fascismo ma il nazionalpopulismo. Non è un caso che le immagini dell'aggressione alla Cgil ricordino -fatte le debite proporzioni- le modalità dell'aggressione a Washington del 6 gennaio scorso. Non è fascismo, è un'altra cosa. Ma va combattuta con forza, tutti insieme". Lo scrive Matteo Renzi nella Enews.

