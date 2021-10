Forza Nuova e CasaPound vanno sciolte: sono una vergogna per la democrazia (Di sabato 16 ottobre 2021) Poco dopo la sua nomina al Viminale incontrai la ministra Luciana Lamorgese per portarle un libro (La guerra di Troilo) in cui ho raccontato la storia di mio padre, fondatore e comandante della “Brigata Maiella”, che fu il prefetto della Liberazione di Milano dal gennaio del 1946 al novembre del 1947. Qualche mese dopo, a seguito di azioni eversive da parte di CasaPound, scrissi una lettera aperta alla ministra, cui non ebbi risposta. Nella mia lettera/appello, ricordavo che le basi giuridiche e legislative per un provvedimento del genere sono molteplici e chiare. Innanzitutto c’è la Costituzione, che nella XII disposizione transitoria e finale è tassativa: “È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”. Se questo non bastasse, nel 1952 la legge n. 645 (detta “Legge Scelba” dal nome del ministro degli Interni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Poco dopo la sua nomina al Viminale incontrai la ministra Luciana Lamorgese per portarle un libro (La guerra di Troilo) in cui ho raccontato la storia di mio padre, fondatore e comandante della “Brigata Maiella”, che fu il prefetto della Liberazione di Milano dal gennaio del 1946 al novembre del 1947. Qualche mese dopo, a seguito di azioni eversive da parte di, scrissi una lettera aperta alla ministra, cui non ebbi risposta. Nella mia lettera/appello, ricordavo che le basi giuridiche e legislative per un provvedimento del generemolteplici e chiare. Innanzitutto c’è la Costituzione, che nella XII disposizione transitoria e finale è tassativa: “È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”. Se questo non bastasse, nel 1952 la legge n. 645 (detta “Legge Scelba” dal nome del ministro degli Interni ...

