Forte dolore al petto, Mario va al pronto soccorso ma viene dimesso: muore dopo 5 giorni (Di sabato 16 ottobre 2021) Si era come sentito scoppiare il petto , ma per i medici del pronto soccorso si trattava di un dolore epigastrico e in un'ora e mezzo è stato dimesso: cinque giorni dopo è spirato tra le braccia della ... Leggi su leggo (Di sabato 16 ottobre 2021) Si era come sentito scoppiare il, ma per i medici delsi trattava di unepigastrico e in un'ora e mezzo è stato: cinqueè spirato tra le braccia della ...

Advertising

PAOLAGOSTINI : RT @paoloigna1: Un chiaro messaggio di condanna unanime da parte di tutte le parti politiche e un forte richiamo ai valori della democrazia… - paoloigna1 : Un chiaro messaggio di condanna unanime da parte di tutte le parti politiche e un forte richiamo ai valori della de… - calvizio : @NicolaPorro In effetti è come avere un forte dolore addominale e chiedere rimedi al carrozziere. - lucyLP81866 : @axlrose Roby scrive per Lucy Ora lo so amore??, è quando sono debole che sono forte. Solo quando tocchiamo il fondo… - ehiamoroso : ho un dolore così forte al piede e alla gamba che mi viene da piangere, sono stata bene per una decina di giorni ma… -