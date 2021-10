Formazioni ufficiali Milan-Verona: Serie A 2021/2022 (Di sabato 16 ottobre 2021) Le Formazioni ufficiali di Milan-Verona, match dell’ottava giornata di Serie A 2021/2022. I rossoneri vanno a caccia della quarta vittoria di fila per blindare, almeno, il secondo posto. Non ci saranno però l’infortunato Maignan e i positivi al Covid-19 Theo Hernandez e Brahim Diaz. Proverà perciò a cogliere la palla al balzo il Verona, determinata a non lasciare San Siro a mani vuote. Ecco le scelte di formazione di Stefano Pioli e Igor Tudor. Le Formazioni ufficiali Milan: In attesa Verona: In attesa SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) Ledi, match dell’ottava giornata di. I rossoneri vanno a caccia della quarta vittoria di fila per blindare, almeno, il secondo posto. Non ci saranno però l’infortunato Maignan e i positivi al Covid-19 Theo Hernandez e Brahim Diaz. Proverà perciò a cogliere la palla al balzo il, determinata a non lasciare San Siro a mani vuote. Ecco le scelte di formazione di Stefano Pioli e Igor Tudor. Le: In attesa: In attesa SportFace.

